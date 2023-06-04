Происшествия 04 июня 2023, 04:56 Спасатели потушили пожар в ангаре на юго-востоке Москвы МЧС России: в Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 кв метров

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На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар, сообщение поступило в 2:01, в 3:35 спасатели ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Загорелось строение на улице Грайвороновская, дом 5, строение 1, огонь распространился на площадь 300 квадратных метров. Чуть более чем через полтора часа пожарные потушили огонь.

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«Произошло возгорание в одноэтажном ангаре. В тушении пожара задействовано более 50 человек и 13 единиц техники», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Днем ранее в столице разгорелся пожар в свадебном банкетном зале Safisa. О возгорании сообщили очевидцы, которые проезжали мимо. Причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.