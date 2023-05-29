Происшествия 29 мая 2023, 10:19 Спасатели потушили пожар на складе пиломатериалов в Челябинске ТАСС: пожарные потушили возгорание на складе пиломатериалов в Челябинске

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Пиломатериалы загорелись на открытой площадке в Челябинске сегодня рано утром. Огонь распространился на 2,6 тысячи квадратных метров. Спасатели уже потушили пожар, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации главного управления МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на улице Енисейской. На месте пожарные обнаружили, что горят доски и брус, уложенные в штабеля. Существовала угроза распространения огня на два складских здания. Подразделения работали по рангу «Пожар № 2». МЧС организовало штаб пожаротушения, администрация Ленинского района Челябинска направила на место водоподвозящую технику. В тушении задействовали 50 человек и 11 спецмашин.

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В 05:14 пожар локализовали, а позже открытое горение полностью ликвидировали, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет. Испытательная пожарная лаборатория главного управления МЧС проводит замеры воздуха, чтобы выяснить, не превышена ли допустимая концентрация вредных веществ.