Происшествия 18 сентября 2023, 07:41 Спасатели потушили пожар на Ямале, в результате которого погибли двое детей МЧС: пожар потушили в Ноябрьске, где в огне погибли три человека Пресс-служба МЧС

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Пожар в жилом доме Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где погибли три человека, удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупный пожар в ЯНАО», — заявили в ведомстве.

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Пожар произошел в доме на улице Школьная. Когда на место приехали спасатели, горела вся крыша здания. Представители МЧС начали искать пострадавших.

Они смогли эвакуировать 45 человек, в том числе 10 детей. Пожар ликвидировали на площади 672 квадратных метров. метров. Сейчас идет разбор поврежденных конструкций.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения, — уточнили в МЧС.

Всего в тушении участвовали 111 человек и 10 единиц специальной техники от ведомства. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.