Происшествия 23 февраля 2024, 09:18 Спасатели потушили открытый огонь на складе в Новосибирске МЧС: открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировали Пресс-служба МЧС Новосибирской области

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске. В пресс-службе МЧС Новосибирской области сообщили, что спасатели разбирают обгоревшие конструкции.

«Сотрудники МЧС России продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание», — передали в министерстве.

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От пожарного поезда проложили магистральные линии, чтобы вода поступала бесперебойно.

Пресс-служба МЧС Новосибирской области Пресс-служба МЧС Новосибирской области Пресс-служба МЧС Новосибирской области Пресс-служба МЧС Новосибирской области Пресс-служба МЧС Новосибирской области Пресс-служба МЧС Новосибирской области

Склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями в Новосибирске загорелся ранним утром 23 февраля. Огонь охватил 800 квадратных метров территории, к месту происшествия приехали 67 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Для координации сил и действий создали штаб пожаротушения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Ленобласти. Пламя распространилось на тысячу «квадратов». На месте работали 20 спасателей и четыре единицы техники.