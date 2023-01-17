Происшествия 17 января 2023, 16:45 Спасатели потушили горящую сауну в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел накануне в сауне на Петроградской улице в Санкт-Петербурге. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 15 человек, сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.

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Отмечается, что при тушении пожара были задействованы 23 спасателя и пять единиц специальной техники.

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