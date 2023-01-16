Происшествия 16 января 2023, 13:52 Спасатели потушили гараж с 13 автомобилями в Новосибирске

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В Дзержинском районе Новосибирска накануне загорелся гараж с двухэтажной пристройкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло в здании на проспекте Дзержинского. По данным сотрудников МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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В момент возгорания в помещении стояло 13 автомобилей, а также строительная техника. Обошлось без пострадавших.

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