09 июня 2023, 17:43
Спасатели потушили две машины во Владивостоке
Ночью 9 июня во Владивостоке на Промышленной улице загорелись сразу два автомобиля. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
В ведомстве сообщили, что одна из машин получила повреждения моторного отсека и салона, а в другой повредился двигатель и салон.
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В тушении участвовали шесть пожарных и одна спецмашина. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара.
Пожары
Владивосток
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