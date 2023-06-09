Происшествия 09 июня 2023, 17:43 Спасатели потушили две машины во Владивостоке

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Ночью 9 июня во Владивостоке на Промышленной улице загорелись сразу два автомобиля. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что одна из машин получила повреждения моторного отсека и салона, а в другой повредился двигатель и салон.

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В тушении участвовали шесть пожарных и одна спецмашина. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара.