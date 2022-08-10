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    10 августа 2022, 16:49

    Спасатели потушили частный дом в Ростове-на-Дону

    Оксана Лавнюженко

    В Ростове-на-Дону на улице Мадояна накануне загорелось большое частное домовладение. На место происшествия выехали шесть пожарных машин и 16 спасателей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области.

    Сообщение о пожаре поступило в 11:40, а в 12:24 огонь был полностью ликвидирован. По данным ведомства, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

    Информации о погибших и пострадавших не поступало.