Спасатели потушили частный дом в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Мадояна накануне загорелось большое частное домовладение. На место происшествия выехали шесть пожарных машин и 16 спасателей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:40, а в 12:24 огонь был полностью ликвидирован. По данным ведомства, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.