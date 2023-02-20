Происшествия 20 февраля 2023, 15:32 Спасатели помогли женщине из Сергиева Посада снять с пальца причинявшее сильную боль кольцо

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Спасатели «Мособлпожспаса» сняли с пальца женщины кольцо, причинявшее сильную боль. Происшествие произошло в Сергиевом Посаде.

Местная жительница пыталась снять обручальное кольцо в течение трех дней, однако самостоятельно освободиться так и не смогла. Тогда женщина позвонила в службу «112».

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«Прибыв на место вызова, работники подразделения увидели, что украшение врезалось в кожу, а палец женщины посинел и опух <…> При помощи шелковой нити они освободили руку от тесного кольца», — сообщил замначальника ПСЧ-233 Сергей Шумов.

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Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

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