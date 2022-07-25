Спасатели помогли выбраться мужчине, которого зажало в машине после аварии в Сочи

В воскресенье, 24 июля, в Сочи на улице Транспортной произошло ДТП с участием легковых машин. Одному из потерпевших потребовалась помощь спасателей, написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, 48-летнего мужчину зажало в искореженном автомобиле. С помощью гидравлического оборудования спасатели вытащили его из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

Медики диагностировали у мужчины перелом ключицы, ушибы мягких тканей, а также ссадины головы.

Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.