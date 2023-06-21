Происшествия 21 июня 2023, 20:31 Спасатели помогли отцу попасть в квартиру к запертым детям в Ленобласти

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Трое детей оказались заблокированы внутри квартиры в городе Никольском Тосненского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на аварийно-спасательную службу 47-го региона.

К спасателям 20 июня обратился отец детей. Мужчина рассказал, что не может попасть внутрь квартиры, где находятся дети.

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На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Они вскрыли дверь шанцевым инструментом.