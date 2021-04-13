Спасатели помогли медикам с госпитализацией 200-килограммового пациента на Урале

В Магнитогорске (Челябинская область) врачи скорой помощи вызвали спасателей, чтобы те помогли им с госпитализацией 200-килограммового пациента. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной поисково-спасательной службы.

Помощь спасателей потребовалась двум хрупким женщинам-врачам, которые прибыли на вызов мужчины. Они оказали ему первую помощь, но доставить до машины скорой помощи его не удалось. Ситуацию осложнило отсутствие лифта в дома. В результате приехавшие спасатели спустили грузного мужчину на носилках с пятого этажа. Им помогли родственники пациента и случайные прохожие.