Спасатели помогли двум рыбакам на лодке с пробоиной в Ленобласти | 360°

19 октября 2022, 13:03
Спасатели помогли двум рыбакам на лодке с пробоиной в Ленобласти
Двое рыбаков оказались на лодке с пробитым дном посреди Ладожского озера. Спасатели пришли им на помощь, сообщило издание «Петроград».
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По данным поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, пострадавшие позвонили им самостоятельно. Специалисты обнаружили рыбаков возле массива Креницы. Мужчин доставили на берег. Помощь врачей им не потребовалась.
Спасатели
Ленинградская область
Рыбалка
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