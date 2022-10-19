Спасатели помогли двум рыбакам на лодке с пробоиной в Ленобласти | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 13:03 Спасатели помогли двум рыбакам на лодке с пробоиной в Ленобласти

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Двое рыбаков оказались на лодке с пробитым дном посреди Ладожского озера. Спасатели пришли им на помощь, сообщило издание «Петроград».

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По данным поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, пострадавшие позвонили им самостоятельно. Специалисты обнаружили рыбаков возле массива Креницы. Мужчин доставили на берег. Помощь врачей им не потребовалась.