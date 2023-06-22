Происшествия 22 июня 2023, 16:28 Спасатели помогли добраться до берега рыбакам, которые застряли на Ладожском озере

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Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области помогли добраться до берегам двум рыбакам, которые застряли на лодке неподалеку от острова Крепкий Орешек на Ладожском озере. Об этом написал «Петербургский дневник».

Спасатели обнаружили пострадавших, предоставили им помощь в ремонте мотора лодки Condor Star Cabin 730 и сопроводили до берега к городу Шлиссельбург.

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Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.