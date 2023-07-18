Происшествия 18 июля 2023, 18:43 Спасатели помогли четырем людям спастись от пожара в Пермском крае

Читать 360tv в

Пожар произошел в Пермском крае. Спасатели помогли четырем людям выбраться из огня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пламя охватило восьмиквартирный дом в селе Ножовка Частинского округа 16 июля. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из дома смогли выбраться самостоятельно 11 человек, среди которых двое детей. Еще четверых вывели спасатели.

Реклама

Устранить возгорание удалось через 15 минут. Пламя повредило квартиры на втором этаже.