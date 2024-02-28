Эксклюзив 28 февраля 2024, 14:06 Спасатели получили сообщения о задымлении на красной ветке метро Москвы Источник «360»: спасателям сообщили о задымлении на красной ветке метро Москвы

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Специалисты МЧС прибыли к станции метро «Парк культуры» в Москве после сообщения о задымлении на красной линии. Об этом сообщил источник «360».

Сейчас у входа на станцию дежурят несколько машин МЧС. Спасатели проследовали внутрь.

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Как уточнил собеседник «360», сообщение о происшествии поступило со станции метро «Фрунзенская». Все обстоятельства устанавливаются.

По предварительной информации, на станции присутствовал запах жженой резины, но признаков возгорания специалисты не обнаружили, заключил источник.