28 февраля 2024, 14:06
Спасатели получили сообщения о задымлении на красной ветке метро Москвы
Источник «360»: спасателям сообщили о задымлении на красной ветке метро Москвы
Специалисты МЧС прибыли к станции метро «Парк культуры» в Москве после сообщения о задымлении на красной линии. Об этом сообщил источник «360».
Сейчас у входа на станцию дежурят несколько машин МЧС. Спасатели проследовали внутрь.
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Как уточнил собеседник «360», сообщение о происшествии поступило со станции метро «Фрунзенская». Все обстоятельства устанавливаются.
По предварительной информации, на станции присутствовал запах жженой резины, но признаков возгорания специалисты не обнаружили, заключил источник.
Метро
Москва
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