Спасатели показали кадры потерпевшего крушение Ми-2 в Ставрополье

Обломки вертолета Ми-2 обнаружены в Ставропольском крае. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вертолет упал на расстоянии в 1,5 километра от хутора Шести. Его нашли в 19:23 в Предгорном округе, в результате загорелась трава на площади два гектара. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение.

Местные власти полагают, что авария произошла из-за плохой погоды. Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства крушения. На кадрах видно, что вертолет полностью сгорел, от него остались лишь отдельные детали. По предварительной информации, следом погибших или пострадавших не нашли.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с радаров пропали два частных вертолета Robinson R44. На их борту находились туристы.