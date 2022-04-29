Спасатели поймали гадюку на территории школьного двора в Челябинской области

В Локомотивном поселке Челябинской области сотрудники местной школы обратились в МЧС из-за гадюки, которая находилась на территории образовательного учреждения.

Как сообщает kursdela.biz, о змее, которая заползла во двор школы и грелась под солнцем на асфальте, педагогам стало известно от детей, которые вышли на улицу во время перемены. Ученики вспомнили уроки ОБЖ и не стали сами ловить гадюку, они рассказали о находке преподавателям.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательной службы. Они поймали змею и выпустили ее в лесу. Животное при этом не пострадало.