Спасатели поймали аварийный сигнал после падения Су-27 в Черное море. Поиски летчика продолжаются
«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской… Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.
Летчика ищут шесть судов. Поиски осложняются погодными условиями.
Источник ТАСС в морских оперативных службах рассказал, что сигнал радиобуя зафиксировали вне зоны поисков, далеко от места падения самолета в сторону от берега. Он предположил, что летчика могло унести ветром или он приземлился туда на парашюте.
Истребитель Су-27 упал в море при проведении плановых полетов около 20:10 25 марта. Воздушное судно подало аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии.
Су-27 — многофункциональный истребитель-перехватчик, который предназначается для ведения дальнего и ближнего воздушного боя.