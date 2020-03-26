Спасатели поймали аварийный сигнал после падения Су-27 в Черное море. Поиски летчика продолжаются

Экстренные службы не теряют надежды найти пилота Су-27, самолет которого упал в Черное море вечером 25 марта. Спасатели поймали сигнал радиобуя.

«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской… Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.

Летчика ищут шесть судов. Поиски осложняются погодными условиями.

Источник ТАСС в морских оперативных службах рассказал, что сигнал радиобуя зафиксировали вне зоны поисков, далеко от места падения самолета в сторону от берега. Он предположил, что летчика могло унести ветром или он приземлился туда на парашюте.

Истребитель Су-27 упал в море при проведении плановых полетов около 20:10 25 марта. Воздушное судно подало аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии.

Су-27 — многофункциональный истребитель-перехватчик, который предназначается для ведения дальнего и ближнего воздушного боя.