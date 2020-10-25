Спасатели подключили подводный аппарат для поисков погибших при крушении вертолета под Вологдой

Сотрудники МЧС продолжают искать тела трех погибших при крушении вертолета. Спасатели подключили к поискам подводный аппарат, они также обследуют акваторию и береговую линию. Авария произошла около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области.

«Сегодня к поискам привлечены сотрудники АСУНЦ Вытегра с подводным телеуправляемым аппаратом „Фалкон“», — сообщили в пресс-службе МЧС по Вологодской области.

Несколько дней назад спасатели вытащили из реки Сухоны вертолет, потерпевший крушение. Но тел пассажиров или их останков в воздушном судне не оказалось. Сам вертолет напоминает груду металлолома, у него сильно повреждены лопасти и раскурочена кабина.

Вертолет упал в реку 20 октября. По предварительной версии, он задел электропровода, из-за чего рухнул в воду. Воздушное судно выполняло рейс Вологда — Великий Устюг. Эта поездка предназначалась для тестирования нового зимнего туристического маршрута. На борту находился генеральный директор компании «Дед Мороз» Олег Васильев и сотрудники компании «Аэросоюз».