Происшествия 14 марта 2024, 14:26 Спасатели почти три часа тушили полыхающий жилой дом в Омской области

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Мощный пожар охватил одноэтажный жилой дом в городе Калачинск Омской области. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 11 спасателей и три единицы техники. Сам процесс занял почти три часа.

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Огонь уничтожил потолок и внутреннюю отделку здания. Информация о пострадавших не поступала.