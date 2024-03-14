14 марта 2024, 14:26
Спасатели почти три часа тушили полыхающий жилой дом в Омской области
Мощный пожар охватил одноэтажный жилой дом в городе Калачинск Омской области. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 11 спасателей и три единицы техники. Сам процесс занял почти три часа.
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Огонь уничтожил потолок и внутреннюю отделку здания. Информация о пострадавших не поступала.
Пожары
МЧС РФ
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