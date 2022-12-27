Происшествия 27 декабря 2022, 22:23 Спасатели Персмого края вынесли мужчину из горящего дома

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Серьезный пожар произошел в Чернушке Пермского края. Там загорелась квартира. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Возгорание зафиксировали 26 декабря. Пожарные приехали на место происшествия спустя несколько минут. Спасатели ликвидировали возгорание. Кроме того, они вынесли из дома пожилого мужчину. Врачи оказали ему необходимую помощь. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.