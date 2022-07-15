Спасатели отыскали тело туриста из Вологодской области, ранее пропавшего на Эльбрусе

В пятницу, 15 июля, спасатели нашли тело туриста из Волгоградской области, который вечером 12 июля должен был спуститься с Эльбруса. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, его обнаружили на высоте 5300 метров.

«По состоянию на 09:40 15.07.2022 года поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5300», — говорится в сообщении.

Известно, что перед восхождением мужчина не зарегистрировал свой маршрут в МЧС. Его тело будет передано правоохранителям.