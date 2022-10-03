Спасатели отыскали пропавших в Сочи туристов с тремя детьми | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели отыскали пропавших в Сочи туристов с тремя детьми Пропавших на хребте Ажек в Сочи туристов нашли живыми unsplash

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Группу пропавших в Сочи туристов нашли. Они заблудились вблизи хребта Ажек. Все пятеро, в том числе трое детей, живы, сообщил на странице во «ВКонтакте» Южный региональный поисково-спасательный отряд.

«В 10:00 спасатели вышли на связь с базой и сообщили, что туристы обнаружены, медицинская помощь никому не требуется», — рассказали в отряде.

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Группа из двух мужчин и трех детей в субботу ушла в поход и должна была вернуться на следующий день. Регистрировать путешествие в МЧС они не стали. Так и не дождавшись туристов, 3 октября в 05:40 жена одного из них позвонила спасателям.

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Связаться с группой не удалось. В район, где проходил поход, выехала дежурная смена Южного регионального поисково-спасательного отряда. В экопоселении Ажек туристов не нашли. Спасатели пошли в сторону реки Ац, осматривая по пути все туристические стоянки.

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