Спасатели отправились на поиски пропавших рыбаков в Охотском море на Сахалине

На Сахалине спасатели ищут пропавших рыбаков. Двое мужчин вышли в Охотское море на резиновых лодках 15 сентября.

Шесть спасателей в сопровождении двух единиц техники выехали из Южно-Сахалинска в Ногликский район 16 сентября. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели помогут сотрудникам районного отдела полиции в поиске рыбаков.

По данным МЧС, двое мужчин вышли в Охотское море через залив Ныйский. Они были на двух резиновых лодках.

В ведомстве также сообщили, что по погодным условиям возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в акваториях Охотского и Японского морей, Тихого океана с вероятностью до 0,3.

В начале мая три маломерных судна с шестью рыбаками попали в шторм в окрестностях села Териберка Кольского района. В результате погибли три человека.