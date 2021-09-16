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    16 сентября 2021, 08:04

    Спасатели отправились на поиски пропавших рыбаков в Охотском море на Сахалине

    Екатерина Шамина

    На Сахалине спасатели ищут пропавших рыбаков. Двое мужчин вышли в Охотское море на резиновых лодках 15 сентября.

    Спасатели отправились на поиски пропавших рыбаков в Охотском море на Сахалине

    Шесть спасателей в сопровождении двух единиц техники выехали из Южно-Сахалинска в Ногликский район 16 сентября. Об этом сообщили в МЧС.

    В ведомстве добавили, что спасатели помогут сотрудникам районного отдела полиции в поиске рыбаков.

    По данным МЧС, двое мужчин вышли в Охотское море через залив Ныйский. Они были на двух резиновых лодках.

    В ведомстве также сообщили, что по погодным условиям возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в акваториях Охотского и Японского морей, Тихого океана с вероятностью до 0,3.

    В начале мая три маломерных судна с шестью рыбаками попали в шторм в окрестностях села Териберка Кольского района. В результате погибли три человека.