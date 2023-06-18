Происшествия 18 июня 2023, 17:26 Спасатели освободили заблокированного в машине трехлетнего мальчика на юге Москвы Спасатели освободили трехлетнего ребенка из запертого автомобиля в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В ЮАО мальчик трех лет оказался запертым в легковушке вместе с ключами. Спасатели вовремя вызволили ребенка из ловушки, он не пострадал, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сотрудники службы «112» получили сообщение, в котором говорилось о маленьком ребенке, заблокированном в легковой машине на улице Академика Миллионщикова в Южном административном округе столицы.

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Прибывшим на место спасателям родители пояснили, что двери автомобиля, в салоне которого был их трехлетний сын, захлопнулись, а ключи остались внутри. Специалистам быстро удалось вскрыть машину и освободить мальчика. Медицинская помощь ему не понадобилась, ребенок не пострадал.

Ранее работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец годовалого ребенка из ячейки терки для овощей. Случай произошел в Балашихе.