Происшествия 07 марта 2024, 14:57 Спасатели освободили людей из заблокированной после ДТП машины в Волгограде

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ДТП, в котором несколько человек застряли в заблокированной машине, произошло накануне на улице Героев Тулы в Волгограде. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В аварии столкнулись пикап и легковушка. Из-за сильного удара обе машины смяло, в одном из автомобилей люди оказались заблокированы. На помощь пострадавшим немедленно прибыли спасатели.

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Сотрудники МЧС оказали первую помощь, а затем передали пострадавших медикам.