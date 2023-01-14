Происшествия 14 января 2023, 15:51 Спасатели освободили из запертой квартиры в Долгопрудном двух инвалидов

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Специалисты «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры двух пенсионеров с инвалидностью. Инцидент произошел в минувший четверг в Долгопрудном.

О случившемся диспетчерам службы «112» сообщила собственница жилья.

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«Женщина рассказала, что не смогла попасть в квартиру, закрытую изнутри на щеколду. По словам хозяйки жилья, дома ее ждали маломобильные граждане: муж с ампутированной ногой и престарелая свекровь, прикованная к постели», — заключил замначальника части Сергей Трушин.

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Прибывшие на место спасатели деблокировали входную дверь. В квартире специалисты обнаружили упавшего на пол мужчину, который не смог самостоятельно встать. Работники осмотрели пенсионера и аккуратно перенесли его на кровать.

В медицинской помощи пожилые люди не нуждались.

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