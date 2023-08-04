Эксклюзив 04 августа 2023, 06:39 ДТП с двумя грузовиками произошло на юге Москвы Грузовики столкнулись на Бакинской улице ЮАО Москвы, два человека застряли РИА «Новости»

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В Южном административном округе в районе Царицинского путепровода столкнулись два грузовика. Источник «360» сообщил, что два человека оказались заблокированы.

Авария произошла в 05:44 на Бакинской улице. Судя по видео, опубликованному Дептрансом Москвы, большегруз остановился посреди дороги. Ехавший позади малотоннажный грузовик не успел затормозить и врезался в него.

Два человека оказались заблокированными, оба в сознании. К месту подоспели две машины скорой помощи и три отряда спасателей. Автомобилистов предупредили, что из-за ДТП движение в сторону центра затруднено, стоит выбирать другие маршруты.

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