Спасатели остановили поиски на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Поисковая операция на месте крушения военного самолета Ан-26 на Украине остановлена. Утром 26 сентября удалось обнаружить тела еще трех погибших пассажиров лайнера.

О прекращении поисков выживших сообщил канал «Украина 24». Известно, что два пассажира лайнера успели выпрыгнуть из самолета. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ан-26 выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. Примерно в 20:38 по местному времени командир сообщил о неполадках с левым двигателем, однако все равно собирался посадить самолет. Это предусмотрено техническим регламентом, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Примерно через десять минут после этого самолет пропал с радаров, упал и загорелся.

Очевидцы рассказали, что самолет после крушения сильно горел и взрывался по частям. Лайнер лежал на автомобильной трассе.