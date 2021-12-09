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    09 декабря 2021, 14:11

    Спасатели осмотрели здания после землетрясения на Камчатке

    Дарья Морозова

    Спасатели провели осмотр здания в Петропавловске-Камчатском после землетрясения. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    Землетрясение произошло 9 декабря.

    «Спасателями произведен осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий», — рассказали в ведомстве.

    Повреждений не обнаружили, объекты ЖКХ и энергетики работают в обычном режиме.