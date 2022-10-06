Поисковики обнаружили заблудившуюся в лесу женщину в Ленобласти | 360°

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06 октября 2022, 19:41

Поисковики обнаружили заблудившуюся в лесу женщину в Ленобласти

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Жительница Ленинградской области заблудилась в лесу. Сотрудники поисково-спасательного обнаружили ее, сообщило ИА «Невские новости».

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Происшествие случилось неподалеку от СНТ «Черная грива». Женщину нашли, а потом проводили к семье.

Ленинградская область

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