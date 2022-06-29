Спасатели обнаружили труп в Новоладожском канале Петербурга

Труп пожилого мужчины обнаружили в районе Шлиссельбурга. Его достали из Новоладожского канала. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на спасательную службу Ленинградской области.

«Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили тело погибшего», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники органов забрали тело на экспертизу. На данный момент не поступало информации о том, что послужило причиной гибели мужчины. Полицейским предстоит выяснить эти детали, а также установить личность погибшего.