17 июля 2020, 12:56
Спасатели обнаружили труп туриста, пропавшего на Сахалине
Турист, пропавший в районе бухты Тихой на Сахалине, найден мертвым на берегу. Об этом сообщил inforeactor со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
34-летний житель Южно-Сахалинска вместе с группой туристов проходил участок горной местности 5 июля. Он немного отстал от остальных, чтобы сделать снимки. С тех пор его не видели. В поисках участвовали полицейские, родственники и волонтеры.
Тело обнаружили 16 июля на берегу бухты Тихая. Опознать пропавшего смогли по одежде и сумке.