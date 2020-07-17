Спасатели обнаружили труп туриста, пропавшего на Сахалине

34-летний житель Южно-Сахалинска вместе с группой туристов проходил участок горной местности 5 июля. Он немного отстал от остальных, чтобы сделать снимки. С тех пор его не видели. В поисках участвовали полицейские, родственники и волонтеры.

Тело обнаружили 16 июля на берегу бухты Тихая. Опознать пропавшего смогли по одежде и сумке.