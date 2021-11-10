Спасатели обнаружили тело упавшего с Моста влюбленных тюменца

Спасатели ТОСЭР из Тюмени обнаружили тело мужчины, упавшего с Моста влюбленных. Об этом сообщил представитель ГКУ ТО «ТОСЭР» сайту 72.ru.

Поиски упавшего мужчины, момент падения которого запечатлели камеры наблюдения, продолжались два дня. Спасатели искали его в реке с помощью специальной аэролодки. Тело погибшего удалось найти и достать 10 ноября, им оказался уроженец Туры.

Мужчина упал с моста влюбленных 8 ноября. Первыми случившееся заметили очевидцы, проходившие мимо, они передали, что человек пару минут держался на плаву, а потом ушел под воду. Позже директор «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов подтвердил, что с утра какой-то парень оставил на мосту свою куртку.

Подобный инцидент не в первый раз происходит на Мосту влюбленных. Ранее группа людей спасала человека, который повис на перилах. Для этого им самим пришлось залезть за ограждения. На этом же сооружении погиб подросток, который решил побегать по парапету со своими друзьями, не удержался и свалился в реку, которая стала мелкой за лето. А зимой с моста упала девушка, спасти жизнь которой медикам тоже не удалось.