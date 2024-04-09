Происшествия 09 апреля 2024, 05:01 Спасатели обнаружили тело шестого погибшего при пожаре в Воскресенске МЧС: на месте пожара в Воскресенске нашли тело шестого погибшего РИА «Новости»

Читать 360tv в

На месте пожара в Воскресенске в Московской области спасатели нашли тело шестого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров охватил жилой дом в Воскресенске. На место прибыли 25 спасателей и восемь единиц техники. Им удалось ликвидировать открытое горение.

На месте пожара спасатели обнаружили тела четырех человек: женщины и трех детей. Позже появилась информация о найденном теле четвертого ребенка.

В ведомстве уточнили, что двум несовершеннолетним удалось спастись при пожаре. Детям 11 и 13 лет помогли выбраться из горящего дома соседи до приезда сотрудников МЧС. Спасатели передали пострадавших врачам.

Всего в доме проживали восемь человек: двое взрослых и шестеро детей.