Происшествия 19 мая 2023, 17:18 Спасатели обнаружили тело музыканта, утонувшего в марте с основателем Cream Soda ТАСС: спасатели нашли тело музыканта Ухтомского, утонувшего со Свиргуновым из Cream Soda Пресс-служба Следственного комитета

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Тело музыканта Аристарха Ухтомского, утонувшего вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, обнаружили в акватории Волги на территории Костромской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Ярославской области.

Следственным органам СК РФ по Костромской области сообщили 17 мая, что в реке на территории Костромского района обнаружили неустановленного мужчину. Об этом написало СУ по Ярославской области в Telegram-канале.

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«В ходе проведения процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Юноша числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Пресс-служба подтвердила ТАСС, что речь идет об Ухтомском.

Пять человек провалились под лед на Волге в Ярославской области 20 марта. Двоих сразу вытащили из воды — молодой человек скончался в машине скорой помощи, а девушку госпитализировали.

Позднее водолазы нашли тело одного из утонувших, им оказался Дмитрий Свиргунов. Тела Ухтомского и брата основателя Cream Soda извлечь из реки не удалось. Романа Свиргунова по-прежнему ищут.

Юношей, скончавшимся в машине скорой помощи, оказался актер Георгий Киселев. Его бабушка рассказала «360», что внук упал в воду после того, как помог вытащить девушек из реки, но сам выбраться уже не смог.