Спасатели обнаружили тело мужчины после пожара в деревне Ленинградской области

Пожар в частном доме произошел ночью 16 февраля в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в деревне Борисово поступила около четырех часов утра. Загорелся дом, площадь которого составляет 140 квадратных метров. Потушить возгорание удалось к восьми часам утра. Всего в тушении были задействованы восемь спасателей и две единицы спецтехники.

После того, как пламя удалось побороть, в пепелище обнаружили тело мужчины. Сейчас следователи устанавливают его личность.