Происшествия 20 апреля 2023, 16:12 Спасатели обнаружили тела двух человек после крупного пожара в Башкирии

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В Башкирии в результате крупного пожара на трех садовых участках погибли два человека. Несчастный случай произошел поздним вечером 19 апреля в СНТ «Здоровье» в Чишминском районе. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По информации МЧС республики, в СНТ загорелись бревенчатые баня, два садовых дома и автомобиль Volkswagen Polo. Пожар удалось локализовать менее чем за два часа, однако при разборе завалов спасатели нашли тела двух мужчин.

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В настоящий момент дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства произошедшего.