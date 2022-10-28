Спасатели обнаружили потерявшуюся семейную пару в лесах Челябинской области | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 01:38 Спасатели обнаружили потерявшуюся семейную пару в лесах Челябинской области

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Семейная пара из Башкирии решила посетить Сугокамские пещеры, однако из-за сбоя в работе навигатора заблудилась в болотистой местности Челябинской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Во время их путешествия произошел сбой навигатора. Вместо пещер он повел пару к трассе мотокросса. В результате пострадавшие на протяжении нескольких часов ходили по болотам. Только к вечеру они смогли выбраться к месту, где ловила сеть. Тогда они позвонили спасателям, которые обнаружили их около 21:00, написал mkset.ru.