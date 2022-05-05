05 мая 2022, 14:38
Спасатели обнаружили два тела в водоемах Ленобласти за последние сутки
Три происшествия на воде произошли в Ленинградской области за последние сутки. В двух из них были погибшие. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Сначала на озере Вуокса перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из них утонул.
Потом мужчина выпал из лодки на Новоладожском канале. Его спасли и доставили в больницу.
Позже там случилось еще одно происшествие. Спасатели обнаружили там труп мужчины и передали его полиции.