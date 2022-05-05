Спасатели обнаружили два тела в водоемах Ленобласти за последние сутки

Три происшествия на воде произошли в Ленинградской области за последние сутки. В двух из них были погибшие. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Сначала на озере Вуокса перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из них утонул.

Потом мужчина выпал из лодки на Новоладожском канале. Его спасли и доставили в больницу.

Позже там случилось еще одно происшествие. Спасатели обнаружили там труп мужчины и передали его полиции.