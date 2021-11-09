Спасатели не смогли эвакуировать севшее на мель судно из-за шторма в Приморье

Судно Rise Shine попало в шторм в районе Приморья, переломилось пополам и село на мель. Спасатели не смогли начать эвакуацию экипажа из-за четырехметровых волн. Об этом представитель аварийного подразделения порта Находка сообщил РИА «Новости».

Авария произошла уже у берегов порта, около мыса Козино. На судне находились 14 членов экипажа, среди которых нет граждан РФ. По факту происшествия начала проверку Дальневосточная транспортная прокуратура.

Для спасения команды Rise Shine из порта Владивосток вышло судно «Лазурит». Также отправилась группа спасателей МЧС из Находки и вертолет Ми-8, также с бригадой спасателей.

«Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они не позволяют подойти к судну», — передал сотрудник порта журналистам ситуацию со спасением с воды.

В районе терпящего бедствие судна объявили штормовое предупреждение. Об этом в 05:39 написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

«По тому району было штормовое предупреждение на опасную высоту волны», — отчитались в ведомстве.