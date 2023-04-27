Происшествия 27 апреля 2023, 15:43 Спасатели не обнаружили людей под завалом рухнувшей стены дома в Татарстане МЧС по Татарстану: людей под завалами упавшей стены дома в деревне Куюки не нашли

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Спасатели не обнаружили людей под завалами рухнувшей стены строящегося дома в деревне Куюки Пестречинского района в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

«Людей под завалами не обнаружили. Работы по разбору рухнувшей стены завершены. К поискам привлекали кинологические подразделения», — сообщили в МЧС.

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Заместитель начальника МЧС по республике Константин Чанышев отметил, что после прибытия на место ЧП спасатели обнаружили разрушение противопожарной стены, разделяющей первый и второй подъезд.

«На участке работали пять человек. Перелом ноги получил один работник производственного строительного участка. Начал работу оперативный штаб, проводится уточнение списка работников на объекте», — рассказал Чанышев.

По его словам, объем завалов составил порядка 150 кубических метров, к поисковым работам привлекли 35 единиц техники и 92 человека.

Пресс-служба МЧС публиковала фотографии, на которых видно, что обвалилась часть стена с торца строящегося дома.