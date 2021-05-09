Спасатели не нашли на маршруте Ми-2 пропавший вертолет

Два вертолета с камчатскими спасателями пролетел по маршруту коммерческого Ми-2 от села Николаевка до посадочной площадки «Излучина» — природный парк «Налычева». Пропавший борт, эксплуатировавшийся местной рыбообрабатывающей компанией, не был обнаружен.

Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Накануне борт Ми-2 от предприятия отработал вылет маршруту село Пиначево — Налычево — озеро Котельное — река Островная, результатов нет. Региональная поисково-спасательная база отработала вылет по маршруту село Николаевка — Радыгино — озеро Котельное — река Островная, результатов нет», — сообщили в главке.

Было обследовано 280 квадратных километров наземной территории.

По данным МЧС Камчатки, на борту пропавшего вертолета находились два человека и 200 килограммов груза. Воздушное судно не вышло на плановый сеанс связи. С наступлением светлого времени суток происки продолжатся.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета могут находиться пилот и директор одной из местных туристических баз.