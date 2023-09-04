Эксклюзив 04 сентября 2023, 09:10 Спасатели наткнулись на труп в Строгинском заливе на северо-западе Москвы Источник «360»: спасатели нашли труп в Строгинском заливе в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в Строгинском заливе обнаружили утопленника. На место вызвали сотрудников полиции и скорой, сообщил источник «360».

По его данным, 4 сентября в Большом Строгинском затоне сотрудники спасательной службы во время патрулирования заметили в водоеме труп человека. О ЧП сообщили полицейским. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства и причины случившегося установят специалисты.

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На днях спасатели достали из пруда труп мужчины в Новой Москве. В поселении Щербинка очевидцы заметили в пруду утопленника. Свидетели сообщили, что труп всплыл спиной вверх.

Ранее 11-летняя девочка утонула в пруду на северо-западе Москвы. Школьница сообщила спасателям о тонущей в пруду в парке Митино подруге. С ее слов, приятельница минуты четыре назад ушла под воду. Несколько мужчин попытались спасти ребенка, но безрезультатно.