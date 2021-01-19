Спасатели нашли живыми четырех человек после схода лавины в Домбае

Четыре человека, которые не выходили на связь в Карачаево-Черкесии, где накануне сошла лавина, найдены живыми. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

«Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены», — сказал Шахбазян. Его слова приводит РИА «Новости».

Замначальника регионального главка МЧС также отметил, что был завершен обход гостиниц в Домбае, все постояльцы находятся в гостиничных номерах.

Лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, снежная волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили в другой точке. Прокуратура республики начала проверку.

Сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ извлекли тело одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын погибшего Шамиль.