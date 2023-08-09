Происшествия 09 августа 2023, 22:37 Спасатели нашли живой пропавшую в тайге на Алтае девочку МЧС: пропавшую в тайге на Алтае девочку нашли живой РИА «Новости»

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Девочку, которая исчезла в таежной местности в Алтайском крае более 24 часов назад, нашли живой. Об этом сообщило МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, 12-летнего ребенка нашли примерно в 20:40 по местному времени севернее от поселка в районе реки Ускунай. Спасатели доставили девочку к поисковому лагерю. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Во вторник днем стало известно о пропаже школьницы в таежной местности. Она с родственниками отправилась на машине в малонаселенное село Тогульского района и пропала, когда ушла гулять по окрестностям. В итоге блюстители порядка и волонтеры начали поисково-спасательную миссию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее появилась информация о пропаже мамы и ее пятилетней дочери в Первоуральске Свердловской области. Женщина перестала выходить на связь 6 августа. Как стало известно следователям, местная жительница ушла из дома не в первый раз. До происшествия она находилась в медучреждении, в котором познакомилась с неизвестным мужчиной.