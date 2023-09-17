Происшествия 17 сентября 2023, 09:30 Спасатели нашли живой пропавшую в горах Башкирии туристку Пропавшую в Башкирии туристку нашли живой на вторые сутки поиска Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Потерявшуюся во время спуска с горы Большой Иремель туристку из Екатеринбурга обнаружили живой на вторые сутки поиска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Жительница Екатеринбурга отделилась от туристической группы и в назначенное время не подошла на заранее обговоренное место. После суток поисков, в том числе и с воздуха, группу спасателей расширили, уточнила ГТРК «Башкортостан».

Реклама

Женщину обнаружили волонтеры из Челябинской области — туристка оказалась в районе горы Ягодная, ей даже не потребовалась медицинская помощь. Как уточнили в региональном МЧС, спасатели возвращаются после выполненной работы.

Ранее в Алтайском крае спасатели вытащили из болота охотника. Молодой человек провалился в трясину, доставая добытую им дичь, однако успел дозвониться до службы спасения, его вытянули на твердую почву веревкой.