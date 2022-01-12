Спасатели нашли заблудившегося в тумане рыбака на Ладожском озере

Рыбак из Ленинградской области накануне заблудился в тумане на Ладожском озере. На место происшествия выехала бригада спасателей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сообщество «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация произошла в Кировском районе Ленинградской области рядом с деревней Кобона. Сотрудникам поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга удалось обнаружить потерпевшего. Его спасли и передали родственникам.