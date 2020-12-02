Спасатели нашли труп после пожара в петербургской квартире

По данным издания, сегодня утром вспыхнула квартира на третьем этаже в одном из домов на 5-й Советской улице. Спасателям не сразу удалось добраться до очага возгорания, поскольку жилище было сильно захламлено мусором. После тушения они обнаружили мужской труп. Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.